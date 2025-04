La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, rechazó la resolución judicial que ordena el cambio de uso de suelo en el predio ubicado en Montes Apalaches 525, dentro del Bosque de Chapultepec, al considerar que busca legalizar actos de corrupción inmobiliaria.

La mandataria capitalina señaló que se trata de un fallo judicial que vulnera la autonomía del Congreso local y que, según sus declaraciones, contiene irregularidades procesales.

Durante la presentación del pabellón de la Ciudad de México en el Tianguis Turístico 2025, en el Parque Aztlán del Bosque de Chapultepec, Clara Brugada indicó que la resolución judicial representa un antecedente de abuso de autoridad al intervenir en las atribuciones del Congreso de la Ciudad de México, al que se le ordena modificar el uso de suelo del predio mencionado.

La jefa de Gobierno advirtió que dicho juicio incluye actuaciones judiciales irregulares que pretenden legitimar una presunta violación al marco legal del patrimonio urbano.

“Quiero pronunciar mi desacuerdo con la resolución, nuevamente, de un juez que resolvió cambiar el uso del suelo de una parte del Bosque de Chapultepec. Nuevamente, no es lo anterior, para construir vivienda, esto no puede ser, es un tema que nos llama a todos a reaccionar. No podemos dejarlo pasar.”

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX.