Foto: Cuartoscuro

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció el arranque del programa “Ciudad que cuida a quien cuida”, una iniciativa destinada a apoyar a mil personas cuidadoras que están a cargo de familiares en situación de alta dependencia, ya sea por vejez o discapacidad.

El programa, anunciado dura la presentación de su Primer Informe de Gobierno, otorgará a partir de septiembre un apoyo económico de 2 mil pesos bimestrales, además de talleres, capacitaciones y acompañamiento en trámites relacionados con el cuidado y el autocuidado.

Foto: Gob. de la CDMX

Promete que se ampliará en los próximos seis años

La medida busca reconocer y respaldar la labor de quienes cuidan, en su mayoría mujeres, así como reducir la pobreza de ingresos y de tiempo que enfrentan quienes desempeñan esta tarea.

El Gobierno capitalino adelantó que el programa continuará ampliándose gradualmente durante el próximo sexenio, con la meta de llegar a más personas cuidadoras.

Hasta ahora, no se han publicado las reglas de operación ni los requisitos específicos para acceder al apoyo. Las autoridades capitalinas recomendaron mantenerse atentos a los anuncios oficiales, donde se detallará la documentación necesaria y los pasos para solicitar el beneficio.

