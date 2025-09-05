Recibe 2 mil pesos en septiembre con este nuevo programa social de CDMX

| 11:56 | José Pablo Espíndola | Uno Tv
La CDMX lanza el programa “Ciudad que cuida a quien cuida”: apoyo de 2 mil pesos bimestrales y talleres para personas cuidadoras.
Foto: Cuartoscuro

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció el arranque del programa “Ciudad que cuida a quien cuida”, una iniciativa destinada a apoyar a mil personas cuidadoras que están a cargo de familiares en situación de alta dependencia, ya sea por vejez o discapacidad.

El programa, anunciado dura la presentación de su Primer Informe de Gobierno, otorgará a partir de septiembre un apoyo económico de 2 mil pesos bimestrales, además de talleres, capacitaciones y acompañamiento en trámites relacionados con el cuidado y el autocuidado.

Foto: Gob. de la CDMX


[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día][TE PODRÍA INTERESAR: CDMX dará 8 mil 500 mensuales a desempleados mayores de 30 años]

Promete que se ampliará en los próximos seis años

La medida busca reconocer y respaldar la labor de quienes cuidan, en su mayoría mujeres, así como reducir la pobreza de ingresos y de tiempo que enfrentan quienes desempeñan esta tarea.

El Gobierno capitalino adelantó que el programa continuará ampliándose gradualmente durante el próximo sexenio, con la meta de llegar a más personas cuidadoras.

Hasta ahora, no se han publicado las reglas de operación ni los requisitos específicos para acceder al apoyo. Las autoridades capitalinas recomendaron mantenerse atentos a los anuncios oficiales, donde se detallará la documentación necesaria y los pasos para solicitar el beneficio.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

El puente más alto del mundo en China supera su prueba final

Ruta a China

El puente más alto del mundo en China supera su prueba final

Joy Buolamwini expone los sesgos de la IA, hace llamado a los jóvenes a mantener una mirada crítica: “No limiten sus sueños”

Ciencia y Tecnología

Joy Buolamwini expone los sesgos de la IA, hace llamado a los jóvenes a mantener una mirada crítica: “No limiten sus sueños”

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: estudiantes de qué universidades pueden recibir apoyo de 5 mil 800 pesos

Becas

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: estudiantes de qué universidades pueden recibir apoyo de 5 mil 800 pesos

¿Cómo son las casas del Infonavit con 100 puntos? Requisitos y beneficios del modelo T100

Nacional

¿Cómo son las casas del Infonavit con 100 puntos? Requisitos y beneficios del modelo T100

Etiquetas: , ,