Foto. Getty Images

Durante el dispositivo de seguridad implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la ceremonia del Grito de Independencia, policías capitalinos recuperaron 14 teléfonos celulares y dinero en efectivo posiblemente robados, además de detener a una mujer de 19 años y a un adolescente de 16.

La acción se realizó la noche del festejo patrio en el Zócalo de la CDMX. De acuerdo con la SSC, los oficiales patrullaban las calles aledañas cuando un ciudadano denunció que una pareja le sustrajo su teléfono mientras se encontraba en el evento masivo.

Los uniformados localizaron a los señalados en la calle 16 de septiembre, en la colonia Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc. Tras una revisión preventiva, hallaron 14 dispositivos móviles –uno de ellos propiedad del denunciante– y dinero en efectivo, sin que los detenidos pudieran acreditar su legal procedencia.

La mujer y el menor fueron informados de sus derechos constitucionales y presentados, junto con los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.