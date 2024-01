Recuperan áreas para captar agua de lluvia

Realizan operativos para ayudar a los mantos acuíferos. Con marros e incluso con maquinaria, demuelen casas construidas ilegalmente, en áreas consideradas Suelo de Conservación, es decir que están protegidas por la Secretaría de Medio Ambiente, pues son pulmones naturales que permiten, entre otros beneficios, la captación de agua hacia el subsuelo.

“No pueden habitar en esta zona, ni llevar a cabo ningún tipo de actividad. Son humedales donde se recargan los mantos acuíferos” Inspector de Vigilancia Ambiental, CORENADR



Esta vez el operativo es en San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac y es vigilado desde el aire.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Bajo el resguardo de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, inspectores de Vigilancia Ambiental, de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural notifican a los habitantes que deben sacar sus pertenencias, para proceder con la demolición.

Acción que, por lo pronto, permite recuperar 296 hectáreas en Tláhuac, al oriente de la ciudad.

“Con el cambio climático tenemos un problema muy grande con el agua en la Ciudad de México, y esta zona que es el Suelo de Conservación, en toda la Ciudad de México, no nada más aquí, en toda la ciudad, todas las áreas verdes, todo lo que es Suelo de Conservación y Áreas Naturales Protegidas, el gobierno está haciendo hincapié en vigilar” Inspector de Vigilancia Ambiental, CORENADR

La autoridad pide a la ciudadanía no comprar terrenos en zonas protegidas, pues está prohibida su venta y sobretodo …construir.



“Hacerle la invitación a la gente para que no compren en Suelo de Conservación, este espacio son pulmones para nuestra Ciudad y donde se capta el agua, si estas 296 hectáreas se llegaran a ocupar, ya no tendríamos el agua que aquí se capta“ Inspector de Vigilancia Ambiental, CORENADR