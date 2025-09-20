GENERANDO AUDIO...

Estructuras colapsadas, autos dañados y rescates de personas atrapadas fueron parte del escenario en Reforma 222, donde más de cuatro mil personas participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2025 en la Ciudad de México, este jueves 19 de septiembre.

El ejercicio comenzó a las 12:00 horas, cuando la alerta sísmica sonó en la capital y los celulares enviaron notificaciones. Este año, la hipótesis fue un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que movilizó a autoridades y cuerpos de emergencia para poner en práctica protocolos de evacuación y rescate.

Simulacro con hipótesis de sismo de 8.1 en Michoacán

En pocos minutos, trabajadores y visitantes de Reforma 222 desalojaron el inmueble de manera ordenada. “Es un buen ejercicio para saber qué hacer en estos momentos”, comentó Selene Cruz, empleada del edificio, quien destacó la importancia de mantener la calma y seguir los protocolos.

Elementos de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Cruz Roja y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realizaron maniobras de rescate entre estructuras colapsadas. Con apoyo de un binomio canino, equipos especializados localizaron y simularon la extracción de víctimas atrapadas.

“Conforme nosotros hagamos las simulaciones nos va a ser más fácil responder a la emergencia real”, explicó David García, rescatista de la Cruz Roja. Por su parte, el teniente Levit López, comandante de un equipo de búsqueda y rescate, detalló que estas prácticas permiten ensayar cortes y penetraciones en concreto para la extracción de personas.

Balance positivo tras el simulacro en Reforma 222

Al cierre del ejercicio, el coordinador de emergencias de la SGRPC, José Antonio Ventas, aseguró que la práctica demostró la capacidad técnica y de coordinación entre distintas dependencias. “Una vez más pudimos trabajar de manera segura y con equipos de última tecnología”, señaló.

El Segundo Simulacro Nacional 2025 concluyó con un balance positivo y el recordatorio de que la preparación es clave para enfrentar un sismo real.