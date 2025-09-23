GENERANDO AUDIO...

Explosión de pipa en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que su administración ya tiene lista una propuesta de reformas al Reglamento de Tránsito, con el objetivo de regular la circulación de vehículos que transportan materiales peligrosos, tras la tragedia por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia que, hasta el momento, ha dejado 29 personas fallecidas.

Hasta ahora, por este accidente, 39 personas permanecen hospitalizadas y 16 han sido dadas de alta.

CDMX va con cuatro regulaciones clave

La mandataria capitalina adelantó que uno de los principales ejes será una reforma integral al reglamento de tránsito. Explicó que se busca modificar las normas de circulación con cuatro medidas clave:

Velocidad

Horarios

Rutas

Capacidad de transporte

“Tienen que ver con medidas de que se regulen la velocidad, de horario, de rutas, es decir, de qué avenidas podrán transportarse y de capacidad de los transportes, esas cuatro regulaciones en materia de reformas al reglamento de tránsito”, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Además de estas reformas, Brugada Molina afirmó que el Gobierno capitalino planteará medidas adicionales que tienen que ver los requisitos para las licencias tipo E.

“También algunas otras medidas que tienen que ver con el control vehicular, requisitos adicionales para emitir la licencia tipo E, que son quienes tienen que manejar este tipo de vehículos, y también medidas que están relacionadas con los planes de protección civil en los lugares donde se vende el material, en los expendios, así como en los propios transportes. Principalmente, esos son los tres ejes”, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

La mandataria capitalina detalló que en los próximos días presentará esta propuesta, aunque será después de que el Gobierno federal anuncie sus propias medidas respecto a la operación de vehículos de transporte de materiales y sustancias peligrosas.