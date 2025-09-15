Refuerzan seguridad en el Zócalo de CDMX por el Grito de Independencia

GENERANDO AUDIO...

En el Zócalo de CDMX implementan un dispositivo de seguridad. Foto: Cuartoscuro

Este lunes 15 de septiembre, a unas horas de la ceremonia del Grito de Independencia, los accesos principales al Zócalo capitalino se encuentran resguardados por un dispositivo de seguridad implementado por policías de la Ciudad de México (CDMX).

Operativo de seguridad en el Zócalo de CDMX

Vallas metálicas impiden el paso peatonal; el ingreso está permitido únicamente a personas que laboran en la zona, quienes deben mostrar una identificación para poder avanzar.

Sobre avenida 20 de Noviembre, elementos policiacos permanecen formados. Las personas se acercan y, a la distancia, toman fotografías de la Plaza de la Constitución o del escudo nacional colocado en esa vía.

En la esquina de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza se encuentra el puesto de artículos patrios que atiende Edi. Acompañado de su esposa, ambos llegaron a la CDMX desde Cherán, Michoacán. Ofrecen vestimenta tradicional elaborada por artesanos.

“Pues que no se pierda la tradición de vestirnos en esta romería. Tenemos trajes regionales del estado de Michoacán, de la parte de Cherán, de la meseta purépecha, cosidos a mano en su totalidad. Tenemos trajecitos típicos tricolor, varios trajes de varias regiones, como Jalisco. Hay de todo, hay para todos los bolsillos. Obviamente, hay económicos, desde 80 pesos, 100 pesos, tenemos para todos los bolsillos”, dijo Edi Santiago.

Hasta el momento, el movimiento en el Centro Histórico es tranquilo. Principalmente trabajadores y comerciantes transitan por las calles. Sobre Pino Suárez, ya hay algunas personas formadas para ingresar al Zócalo.

La señora Flor, mexicana que radica en Alemania, llegó desde temprano con su esposo para obtener un buen lugar y vivir el Grito de Independencia en primera fila.

“Me ha dado la sorpresa él (mi esposo). Siempre supo que quería estar en un 15 de septiembre aquí. Me regaló el viaje, aquí estamos. Llegamos ayer en la noche y, pues, desde muy temprano, por el cambio de horario no pudimos dormir, así que aprovechamos. Vamos a estar en primera fila para tener un buen lugar y dar el Grito. Seguramente será muy emotivo, porque es lo que siempre se ve, pero estar ya adentro es mucho más emotivo. Y sobre todo, cuando estás lejos de tu país, de tu gente, se siente… es lo que yo pienso”, expresó Flor.

Programa del Grito de Independencia en el Zócalo

A partir de las 8:00 de la noche, en el Zócalo capitalino habrá conciertos y música. La ceremonia del Grito está programada para las 11:00 de la noche. El programa contempla: