Refuerzan seguridad en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán con más de 3 mil agentes

Para reforzar la seguridad en 30 colonias de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, el Gobierno de la Ciudad de México desplegó un operativo con 3 mil 56 agentes de diversas corporaciones.

En el dispositivo participarán elementos de la Policía local y Fiscalía General de Justicia. Así como de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

En el evento, realizado afuera del estadio Azteca, Batres señaló que no se autorizará un proyecto dentro del parque Six Flags, en donde se planea la tala de árboles.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que no se autorizará ningún proyecto para talar árboles al interior del parque Six Flags.

Durante la puesta en marcha del operativo de seguridad en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, el mandatario señaló que se atendió la queja vecinal de un posible daño al medio ambiente.

“Aquí yo quiero reiterar que no se va a avalar por parte del Gobierno de la Ciudad ningún proyecto que implique talar árboles en Six Flags, son nuestros bosques, es la zona donde se recarga el acuífero, donde se produce el oxígeno y donde se genera el clima templado de nuestra ciudad, entonces no se va a hacer”.

Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.