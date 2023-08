Reglamento de Tránsito: ¿qué dudas tienen los motociclistas?

El 24 de septiembre es el último día para que los motociclistas de la Ciudad de México se pongan en regla. Ahora será motivo de corralón no acatar el Reglamento de Tránsito.

Entre los bikers hay muchas dudas: para Iván no queda claro qué autoridad puede remitir los vehículos a depósito.

La Secretaría de Movilidad responde algunas de estas preguntas en entrevista para Unotv.com.

Poner en regla las placas es otro de los requisitos para poder circular.

Para Juan Antonio no ha sido fácil hacer este trámite. Él viaja todos los días de Chimalhuacán, Estado de México, a la Ciudad de México.

“Me comentan que mi baja del estado no es válida aquí en el Distrito y en el estado me argumentan que es mi factura la que no se ve bien. Entonces siempre por una situación no puedo reemplacar”.

Juan Antonio López, motociclista.