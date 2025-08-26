Regreso a clases, en riesgo por megamarcha de transportistas en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Transportistas de CDMX quieren incremento de tarifas. Foto: Cuartoscuro

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), anunció que el próximo 1 de septiembre, día del regreso a clases en la República Mexicana, realizará una megamarcha en la Ciudad de México (CDMX), y paro de alrededor de 7 mil 500 unidades en demanda de un ajuste a las tarifas del transporte público.

La organización advirtió que las principales entradas de la capital estarán bloqueadas desde las 7:00 horas, lo que podría afectar la movilidad de millones de estudiantes en el arranque del ciclo escolar 2025-2026.

Megamarcha de transportistas en CDMX por aumento de tarifas

El vocero de la FAT, Francisco Carrasco, informó públicamente que la última reunión con autoridades del Gobierno de la capital mexicana no alcanzó acuerdos sobre el alza al pasaje ni sobre la posibilidad de entregar vales de combustible.

“La reunión fue un fracaso, nuestras demandas fueron desatendidas y no se nos dio fecha para resolver el tema de la tarifa”, expresó.

La FAT puntualizó que la medida de presión se da porque la operación del transporte concesionado resulta insostenible bajo los costos actuales, lo que pone en riesgo la permanencia de miles de microempresarios del sector.

Bloqueos en accesos a la capital en día de regreso a clases

De acuerdo con los transportistas, los bloqueos se concentrarán en los principales accesos a la CDMX.

“El primero de septiembre, a las 7:00 de la mañana, se cerrará totalmente el paso vehicular en las entradas a la capital. Pedimos disculpas a la población, más en el día del regreso a clases, pero el Gobierno capitalino nos ha orillado a tomar esta decisión”, señaló Carrasco.

La FAT reiteró que continuará buscando diálogo con las autoridades de la CDMX, pero insistió en que el incremento en la tarifa es imprescindible para evitar que las unidades operen con deudas.

Exigen incremento en la tarifa del transporte público

Los dirigentes del gremio precisaron que no desistirán en la exigencia de un ajuste en el precio del pasaje.

“No podemos mantener los costos actuales, la mayoría de los concesionarios trabaja prácticamente en quiebra”, indicó el vocero de la FAT.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]