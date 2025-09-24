Relacionan a asesino de CCH Sur con peligrosa ideología Red Pill: ¿qué es?

GENERANDO AUDIO...

CCH Sur, de la UNAM. Foto: Cuartoscuro.

Lex Ashton, el joven de 19 años identificado como el atacante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, ha sido relacionado con Red Pill, una comunidad que expresa su ideología de odio y sus opiniones tóxicas sobre las mujeres.

Tras los hechos registrados alrededor de las 13:00 horas de este lunes 22 de septiembre, cada vez es más la información que sale a la luz sobre este estudiante que apuñaló a otro, quien perdió la vida al interior de las instalaciones del centro educativo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Qué es la ideología Red Pill?

A través de redes sociales, Lex Ashton ha sido relacionado con la ideología Red Pill. De acuerdo con el ensayo “Masculinidad (es) sociodigitales” de la UNAM, una red pill es una persona que supuestamente ha despertado del hecho de que la sociedad discrimina a los hombres, no a las mujeres.

El artículo “Swallowing the Red Pill: a journey to the heart of modern misogyny” del medio The Guardian señala que el nombre deriva de una escena de la película Matrix de 1999, en la que Laurence Fishburne le ofrece a Keanu Reeves una opción: Tomas la píldora azul y la historia termina, te despiertas en tu cama y crees lo que quieras creer. Tomas la píldora roja y te quedas en el País de las Maravillas y te muestro lo profundo que es la madriguera del conejo.

“La trampa, en este caso, es la ‘realidad’ de que las mujeres gobiernan el mundo sin asumir la responsabilidad, y que a sus víctimas masculinas no se les permite quejarse. Esto convierte a La Píldora Roja en una queja masculina continua, multiforme y actualizada, enclavada en el corazón de la llamada manosfera, una red de sitios web dedicados tanto al movimiento por los derechos de los hombres como a cómo ligar con mujeres”.

The Guardian.

¿Por qué se relacionan a asesino de CCH Sur con la ideología Red Pill?

Después de perpetrarse los hechos en el CCH Sur, se dio a conocer un supuesto perfil en Facebook de Lex Ashton, nombre del joven identificado como el atacante, donde mostraba armas punzocortantes.

Pero, además, mensajes en donde manifestó odio a las mujeres, así como sus intenciones de quitarse la vida.

“Ya estoy harto de este mundo, nunca en mi pta vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los chads pueden disfrutar de las foids y yo no, yo lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida, pero saben qué, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todo lo van a ver en las noticias”.

Lex Ashton.

Reportes señalan que Lex Ashton congeniaba con la ideología Red Pill, además de que formaba parte de grupos en Facebook, de nombre Curincels OG y Farmacia Curincels, en donde incitan al odio y la violencia hacia las mujeres.