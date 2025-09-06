Remodelación en el AICM: cierran puertas 1 y 2 de la Terminal 1

GENERANDO AUDIO...

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó que desde el viernes 5 de septiembre quedaron cerradas las puertas 1 y 2 de la Terminal 1 por trabajos de remodelación. El acceso a este edificio será únicamente por las puertas 3 a la 10.

Trabajos en la Terminal 1

Las obras se realizan en el área pública conocida como ambulatorio y contemplan el cambio de pisos, plafones, luminaria, mobiliario, pintura, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. De acuerdo con la administración, estas acciones buscan mejorar la experiencia de los pasajeros y optimizar la calidad de los servicios, sin afectar las operaciones de aterrizajes y despegues.

Remodelación en módulo V

El comunicado recordó que desde el pasado 27 de agosto se llevan a cabo trabajos en el módulo V de la Terminal 1, que incluye las posiciones de embarque de la 25 a la 28, utilizadas principalmente para vuelos nacionales e internacionales.

Programa integral

Las obras forman parte del plan de remodelación integral del aeropuerto, coordinado por la Secretaría de Marina y el Grupo Aeroportuario Marina.

Servicios operan con normalidad

El AICM lamentó los inconvenientes que estas adecuaciones puedan ocasionar, pero destacó que son acciones necesarias para garantizar seguridad y calidad en la atención de pasajeros y usuarios. Recalcó que todos los servicios del aeropuerto operan con normalidad.

