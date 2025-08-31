Reparan socavón de Zaragoza; sustituyen 20 metros de colector dañado

GENERANDO AUDIO...

Foto: SEGIAGUA

En la Ciudad de México (CDMX), la tarde de este sábado 30 de agosto, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) concluyó con varias horas de anticipación los trabajos de reparación del socavón que se formó en Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

Las labores, que se realizaron sin interrupción durante tres jornadas, estuvieron a cargo de 40 técnicos que trabajaron las 24 horas del día para sustituir alrededor de 20 metros del colector dañado. Para ello, colocaron tubos de concreto reforzado de 1.22 metros de diámetro.

[TE PUEDE INTERESAR: Socavón de 10 metros colapsa el tráfico en Calzada Ignacio Zaragoza]

La intervención requirió maquinaria pesada, entre la que destacaron dos excavadoras de brazo largo, una retroexcavadora, un minicargador tipo Bobcat, diez camiones de volteo y torres de iluminación para los trabajos nocturnos.

Una vez realizada la sustitución de la tubería, se procedió al relleno y compactación del terreno con maquinaria especializada, se retiró el escombro y se restituyó la carpeta asfáltica. La vialidad quedó completamente habilitada alrededor de las 17:00 horas.

La SEGIAGUA reiteró su compromiso de mantener en buen estado la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México.