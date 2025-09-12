Repartidores se unen en colecta para víctimas de explosión en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Repartidores de diversas apps ayudan en colecta. Foto: RUM

La explosión de una pipa en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), dejó a decenas de familias buscando a sus seres queridos en hospitales de la capital; en medio de la tragedia, repartidores y motociclistas agrupados en Repartidores Unidos de México (RUM), anunciaron una colecta para apoyar a los afectados y sus familiares.

El gesto de Edson Martínez, repartidor de Didi Food que ofreció traslados gratuitos a familias de víctimas tras la emergencia, se convirtió en inspiración para ellos.

“Edson le pidió a su esposa hacer un cartel que decía: ¿Buscas a un familiar? Yo te llevo, sin costo” Saúl Gómez, fundador de Ni Un Repartidor Menos A.C. y vocero de RUM.

Con el paso de las horas, más compañeros se unieron llevando agua, comida y hasta material quirúrgico.

La organización está compuesta por colectivos como Repas de la Capirucha, Demonios del Asfalto, Fortaleza Drivers y Fuerza de Mujer.

Aunque nació alrededor de la reforma laboral, hoy impulsa una agenda más amplia que incluye seguridad pública, movilidad y apoyo comunitario.

Dichas organizaciones contienen dentro repartidores de Uber Eats, Didi Food, Rappi y aplicaciones similares

“La ayuda puede llegar en dos ruedas”: repartidores de RUM organizan colecta para afectados de explosión de pipa

Saúl Gómez, junto con otros líderes de la organización, convocaron a la campaña “Repartiendo Amor”, que busca reunir insumos para familiares de hospitalizados. De acuerdo con los miembros de RUM, se pide a la población que donen:

Agua embotellada

Pan

Jamón

Mayonesa

Café soluble

Azúcar

Cobijas

Repartidores darán ayuda en dos ruedas. Foto: RUM

La cita será el sábado 13 de septiembre a las 19:00 horas en la Bodega Aurrerá de Tepalcates, desde donde rodarán juntos hacia distintos hospitales.

“Queremos demostrar que además de llevar un pedido, podemos apoyar a la sociedad”.

Los repartidores adelantaron que, de ser necesario, replicarán la acción en otros hospitales como el Siglo XXI, o el de Magdalena de las Salinas.

