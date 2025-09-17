GENERANDO AUDIO...

Aumenta a 19 el número de muertos por accidente en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó 19 fallecimientos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

En su último corte (22:24 hrs) de este 16 de septiembre, la dependencia capitalina informó que 32 personas siguen hospitalizadas, mientras que otras 33 han sido dadas de alta.

De acuerdo con las autoridades de salud, en total 83 personas fueron atendidas por el siniestro. La cifra de víctimas mortales se eleva tras la confirmación de 2 deceso más, lo que convierte este hecho en uno de los accidentes más graves ocurridos en la alcaldía Iztapalapa.

Los 32 lesionados que siguen hospitalizados se encuentran distribuidos en distintos centros de salud de la capital. La Secretaría de Salud de la CDMX aseguró que mantiene coordinación con el ISSSTE y hospitales locales para garantizar su atención.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que continuará actualizando la cifra de víctimas conforme se reciban nuevos reportes médicos. Asimismo, llamó a la población a mantenerse atenta únicamente a los canales oficiales de información.