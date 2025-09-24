Reportan 30 fallecidos por explosión de pipa; 15 continúan hospitalizados

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Archivo

El trágico accidente de un camión de gas en la alcaldía Iztapalapa suma 39 personas dadas de alta. Aun quedan hospitalizados 15 heridos. El saldo de personas fallecidas por la explosión de un camión cargado de gas en Ciudad de México se elevó a 30, informó este martes el gobierno capitalino.

La capital mexicana se vio sacudida el pasado miércoles 10 de septiembre por un estallido del vehículo que transportaba casi 50.000 litros de gas cuando circulaba por Iztapalapa, al oriente de la CDMX.

Según el más reciente balance oficial, 15 personas siguen hospitalizadas, mientras que 39 ya han sido dadas de alta.

Tras explosión, CDMX busca endurecer reglas en transporte de material peligroso

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que su administración ya tiene lista una propuesta de reformas al Reglamento de Tránsito, con el objetivo de regular la circulación de vehículos que transportan materiales peligrosos,

La mandataria capitalina detalló que en los próximos días presentará esta propuesta, aunque será después de que el Gobierno federal anuncie sus propias medidas respecto a la operación de vehículos de transporte de materiales y sustancias peligrosas.