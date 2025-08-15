Disparos y operativo para recuperar un auto robado en la zona de Periférico Sur

| 09:59 | Juan Rivas | Uno TV
Movilización policiaca en CDMX. Foto: Juan Rivas

Esta mañana se registró una movilización policiaca, incluso con detonaciones de arma de fuego, en carriles laterales de Periférico Sur, a unos metros de la glorieta de San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó en Periférico Sur?

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC-CDMX, su personal “atendió el reporte del robo de un vehículo a su propietaria, en el Periférico y la calle Cerrada de Durango, en la colonia Progreso, de la alcaldía Álvaro Obregón, por lo que se originó una persecución a la que se sumaron varios equipos de trabajo”.

Autoridades confirman un detenido

Fue en la calle Querétaro y su cruce con San Bernabé donde los policías le dieron alcance y detuvieron al posible responsable. Unotv.com captó el momento en que los uniformados bajaron de las patrullas, corrieron entre los autos al instante que se escuchaban detonaciones de arma de fuego. Sin que visiblemente se registraran víctimas. En la tarjeta informativa preliminar informó que “no se registraron detonaciones, ni personas lesionadas”. Pero destacó que la información continúa en desarrollo.

En los carriles laterales de Periférico se instalaron diferentes filtros con patrullas y agentes uniformados. La vialidad se vio alterada por varios minutos en la zona. Los automovilistas avanzaron atónitos ante el despliegue policíaco.

