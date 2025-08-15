GENERANDO AUDIO...

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La Avenida del Recreo, a la altura de Chimalpopoca, en la colonia Barrio Los Reyes, Iztacalco, permanece cerrada debido a un incendio en lo que se reporta como una fábrica de colchones. Los servicios de emergencia trabajan en la zona para controlar las llamas.

El corte de circulación inicia a partir de Francisco del Paso y Troncoso. Las autoridades locales recomiendan evitar la zona y usar rutas alternas mientras los equipos de atención realizan las labores de contención. La alcaldesa, Lourdes Paz, se encuentra recorriendo la zona afectada.

Equipos de bomberos, protección civil y servicios de emergencia se encuentran en el lugar para apagar el incendio y garantizar la seguridad de vecinos y transeúntes. Videos muestran cómo pipas de agua de otras alcaldías están ayudando a combatir el incendio.

De acuerdo con Myriam Urzúa, directora de Protección Civil de la Ciudad de México, hay 300 personas trabajando y 15 pipas en el lugar.

Autoridades trabajan en el lugar

Personal de Protección Civil se encuentra desalojando a ciudadanos cercanos a la zona como medida de prevención. Usuarios de redes sociales aseguran que junto a la fábrica hay una iglesia, en la que desde ayer estaban lanzando fuegos artificiales, lo que podría haber provocado el incendio.

Según los primeros reportes, el fuego se originó en una fábrica de colchones, lo que ha generado columnas de humo visibles a distancia y riesgo de propagación a inmuebles cercanos. Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco y más de 300 personas evacuadas.

Las autoridades alertaron a través de sus cuentas de X: “Se registra incendio en Chimalpopoca y Av. del Recreo, colonia Barrio Los Reyes. Equipos de atención de emergencias trabajan en el lugar; evita circular por la zona”.

De acuerdo con los últimos reportes, continuarán con las labores de contención y monitoreo de la situación entre dos y tres horas más; además, de que se espera la llegada de la Fiscalía.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]