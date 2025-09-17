GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/ Ilustrativa

Un incendio en un puente del Periférico, a la altura de Reforma y Chapultepec, fue reportado la tarde de este miércoles por usuarios en redes sociales. El hecho generó alerta entre automovilistas y peatones en la zona.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que recibió el reporte de fuego en la colonia Bosque de Chapultepec, dentro de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y que brigadas ya se encontraba en el lugar para verificar la situación y mantener informada a la ciudadanía.

De acuerdo con los primeros datos, el incendio ocurrió en la estructura del puente del Periférico, a la altura de la Fuente de Petróleos, en dirección norte-sur. Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas del fuego.

¿Cómo se desarrolla un incendio?

Un incendio es un fuego fuera de control que puede provocar daños materiales, pérdida de vidas y afectaciones al medio ambiente. Se desarrolla en distintas fases:

Fase incipiente: inicio del fuego, controlable con extintores

inicio del fuego, controlable con extintores Combustión libre: máxima propagación, requiere equipo especializado

máxima propagación, requiere equipo especializado Combustión latente: el humo y gases acumulados aumentan el riesgo de explosión

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]