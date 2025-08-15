Reportan lluvias fuertes y chubascos en gran parte de la CDMX

| 18:41 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Lluvias y granizo activan Alertas Naranja y Amarilla en varias alcaldías de CDMX; Protección Civil pide extremar precauciones.
Foto: Cuartoscuro

La tarde de este jueves ya comenzaron las lluvias en varias zonas de la Ciudad de México, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó las Alertas Naranja y Amarilla.

De acuerdo con el radar meteorológico, se registran lluvias fuertes en Tlalpan, mientras que una nueva zona de tormentas avanza hacia Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. También se reportan chubascos en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Demarcaciones con Alerta Naranja y Amarilla

  • Alerta Naranja (lluvias de 30 a 49 mm y posible granizo, de 14:30 a 02:00 horas): Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.
  • Alerta Amarilla (lluvias de 15 a 29 mm y posible granizo, mismo horario): Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Recomendaciones de Protección Civil

  • Porta paraguas o impermeable
  • Limpia coladeras y evita tirar grasas al drenaje
  • Guarda o retira objetos que puedan caer
  • No subas a azoteas, andamios o cornisas
  • Evita transitar por calles inundadas o con encharcamientos
  • Conduce con precaución ante la presencia de ramas u objetos en el camino
  • Aléjate de postes, cables y espectaculares en riesgo de caer

En caso de emergencia, llama al 911, a Locatel (55 5658 1111) o a la SGIRPC (55 5683 2222). Mantente informado en @SGIRPC_CDMX y @SGIRPCCDMX.

