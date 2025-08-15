Reportan lluvias fuertes y chubascos en gran parte de la CDMX
La tarde de este jueves ya comenzaron las lluvias en varias zonas de la Ciudad de México, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó las Alertas Naranja y Amarilla.
De acuerdo con el radar meteorológico, se registran lluvias fuertes en Tlalpan, mientras que una nueva zona de tormentas avanza hacia Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. También se reportan chubascos en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
Demarcaciones con Alerta Naranja y Amarilla
- Alerta Naranja (lluvias de 30 a 49 mm y posible granizo, de 14:30 a 02:00 horas): Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.
- Alerta Amarilla (lluvias de 15 a 29 mm y posible granizo, mismo horario): Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
Recomendaciones de Protección Civil
- Porta paraguas o impermeable
- Limpia coladeras y evita tirar grasas al drenaje
- Guarda o retira objetos que puedan caer
- No subas a azoteas, andamios o cornisas
- Evita transitar por calles inundadas o con encharcamientos
- Conduce con precaución ante la presencia de ramas u objetos en el camino
- Aléjate de postes, cables y espectaculares en riesgo de caer
En caso de emergencia, llama al 911, a Locatel (55 5658 1111) o a la SGIRPC (55 5683 2222). Mantente informado en @SGIRPC_CDMX y @SGIRPCCDMX.