Reportan lluvias fuertes y chubascos en gran parte de la CDMX

Foto: Cuartoscuro

La tarde de este jueves ya comenzaron las lluvias en varias zonas de la Ciudad de México, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó las Alertas Naranja y Amarilla.

De acuerdo con el radar meteorológico, se registran lluvias fuertes en Tlalpan, mientras que una nueva zona de tormentas avanza hacia Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. También se reportan chubascos en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Demarcaciones con Alerta Naranja y Amarilla

Alerta Naranja (lluvias de 30 a 49 mm y posible granizo, de 14:30 a 02:00 horas): Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

(lluvias de 30 a 49 mm y posible granizo, de 14:30 a 02:00 horas): Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo. Alerta Amarilla (lluvias de 15 a 29 mm y posible granizo, mismo horario): Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Recomendaciones de Protección Civil

Porta paraguas o impermeable

Limpia coladeras y evita tirar grasas al drenaje

y evita tirar grasas al drenaje Guarda o retira objetos que puedan caer

No subas a azoteas, andamios o cornisas

Evita transitar por calles inundadas o con encharcamientos

Conduce con precaución ante la presencia de ramas u objetos en el camino

Aléjate de postes, cables y espectaculares en riesgo de caer

En caso de emergencia, llama al 911, a Locatel (55 5658 1111) o a la SGIRPC (55 5683 2222). Mantente informado en @SGIRPC_CDMX y @SGIRPCCDMX.

