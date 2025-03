GENERANDO AUDIO...

La calidad del aire en el Valle de México se reporta como “muy mala” la tarde de este jueves 20 de marzo de 2025, con un nivel de riesgo “muy alto” debido a la presencia de partículas PM₁₀. Sin embargo, hasta las 19:30 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no había activado la contingencia ambiental ni implementado restricciones adicionales a la circulación.

Reportan mala calidad del aire en CDMX. Foto: Cuartoscuro

A las 18:30 horas, éste era el reporte de calidad del aire en el Valle de México:

¿Qué son las partículas PM? Son partículas sólidas o líquidas que están suspendidas en el aire y tienen un diámetro de hasta 10 micrómetros.

¿Qué evitar hacer con mala calidad del aire?

Debido a que la calidad del aire sigue siendo mala, autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre y permanecer atentos a los comunicados oficiales de la CAMe.

Hubo contingencia ambiental el martes y el miércoles

Durante los días martes 18 y miércoles 19 de marzo, la CAMe activó la contingencia ambiental debido a los altos niveles de ozono en el Valle de México. No obstante, a pesar de que este jueves la calidad del aire es muy mala, no se implementaron medidas restrictivas adicionales, como el Doble Hoy No Circula, ya que no se alcanzaron los niveles de ozono necesarios para su activación.

Según el monitoreo ambiental, las condiciones meteorológicas podrían favorecer la dispersión de contaminantes en las próximas horas, pero se recomienda evitar actividades al aire libre y tomar precauciones, especialmente en grupos vulnerables.

¿Cómo queda el Hoy No Circula el viernes 21 de marzo de 2025?

Para este viernes 21 de marzo de 2025, el programa Hoy No Circula operará de manera regular. Aplica para vehí­culos con engomado AZUL, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2 .

Estos automóviles tienen restringida la circulación en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Autos que exentan

Las medidas restrictivas a la circulación no aplican para vehículos eléctricos, híbridos y de personas con discapacidad, así como los automóviles con holograma doble cero o cero.

Para más detalles, puedes consultar la información oficial en el sitio de la CAMe: Viernes No Circula – CAMe.

Calendario semanal del Hoy No Circula

Consulta, a continuación, el calendario semanal del Hoy No Circula: