Reportan que taxis pirata extorsionan a turistas en CDMX 

En CDMX denunciaron taxis pirata. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), algunas personas se aprovechan de los extranjeros, que, al no conocer la zona, son presa fácil. En la alcaldía Cuauhtémoc, taxis pirata, presuntamente, extorsionan a los visitantes con cobros excesivos.

¿Qué se sabe de los taxis pirata?

La cuenta de X, antes Twitter, @alikael18, denunció a los taxis pirata por presuntos abusos, y señaló que operan en avenida Hidalgo, entre Eje Central y Ángela Peralta, en la alcaldía Cuauhtémoc. La unidad que se muestra en las fotos no cuenta con el balizaje oficial ni con placas.

Ante la denuncia en redes, la Unidad de Contacto del Secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) respondió que canalizaría el reporte a los elementos de Tránsito para verificar la situación.

“Buenas tardes, coordinamos su reporte con @TransitoCDMX para verificar la situación”

Este tipo de acciones podría proliferar cuando inicie el Mundial de Futbol de 2026 en la CDMX. La SSC-CDMX implementará un operativo especial durante el evento y se prevé evitar los abusos en los cobros a los turistas.