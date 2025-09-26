GENERANDO AUDIO...

Foto: .fundacionunam.org.mx/

La FES Acatlán informó que este jueves 25 de septiembre de 2025, alrededor de las 15:30 horas, tres personas participaron en una trifulca dentro del campus ubicado en Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con la institución, de manera inmediata se aplicó el protocolo de seguridad y los involucrados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.

FES Acatlán confirma aplicación de protocolo de seguridad

La universidad señaló que su personal de Vigilancia actuó de manera oportuna para contener la situación y garantizar la seguridad dentro de las instalaciones. Asimismo, destacó que se atendieron de forma inmediata las medidas establecidas en estos casos.

En el comunicado, la FES Acatlán solicitó a la comunidad evitar la difusión de especulaciones y mantenerse informados únicamente por los canales institucionales oficiales.

Autoridades darán seguimiento al caso

La Facultad de Estudios Superiores subrayó que los tres involucrados ya se encuentran bajo disposición de las autoridades, quienes darán seguimiento a los hechos. Además, agradeció públicamente al equipo de vigilancia del campus por su pronta reacción.

La institución reiteró que se mantendrá informando a la comunidad universitaria sobre los avances del caso mediante sus canales oficiales.

Circula video en redes

En un video que circula en redes sociales, se ve a elementos de vigilancia de la institución detener, presuntamente, a los 3 involucrados. Algunos usuarios aseguran que portaban armas punzocortantes; sin embargo, esto no ha confirmado.



