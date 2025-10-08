Reportan toma de Prepa 8 de la UNAM por encapuchados

GENERANDO AUDIO...

Encapuchados piden justicia por alumno de Prepa 8. Foto: Cuartoscuro

La tarde del 8 de octubre de 2025, encapuchados tomaron el control de la Escuela Nacional Preparatoria Número 8 de la UNAM, ubicada en la colonia Plateros, en la alcaldía Álvaro Obregón. La acción generó la suspensión de clases y el cierre temporal de las instalaciones.

Según los primeros reportes, los manifestantes exigían justicia por un alumno que presuntamente resultó herido durante las protestas en favor de Palestina realizadas el día anterior. Los encapuchados mantuvieron presencia en los accesos principales del plantel mientras desplegaban pancartas y consignas.

Informes indican que durante la toma, se registraron tensiones verbales entre los manifestantes y padres de familia que intentaban impedir el cierre de la preparatoria. Hasta el momento, se desconocen las peticiones exactas de los encapuchados y si se trata de una acción indefinida.

Amenazas previas de bomba a Prepa 8 y otros planteles

El día anterior a la toma del plantel, la Preparatoria 8 de la UNAM recibió una amenaza de bomba que obligó a los estudiantes a abandonar las instalaciones mientras el Heroico Cuerpo de Bomberos realizaba la revisión correspondiente. Se esperaba que las actividades se reanudaran aproximadamente una hora después.

El 6 de octubre, tanto la Preparatoria 6 como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también fueron evacuadas por supuestas amenazas de bomba. Además, el 29 de septiembre, la Prepa 8 emitió un comunicado tras el hallazgo de un mensaje anónimo que provocó otra evacuación preventiva.

