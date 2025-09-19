Requisitos y pasos para obtener 2 mil pesos del programa “Ciudad que cuida a quien cuida”

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer el inicio del programa “Ciudad que cuida a quien cuida”, diseñado por el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) para apoyar a personas que cuidan a familiares que se encuentran en dependencia y de esta forma reconocer el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. El apoyo es de 2 mil pesos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al apoyo “Ciudad que cuida a quien cuida”?

Los requisitos para el apoyo de personas cuidadoras son:

  • Tener entre 18 y 56 años
  • Identificación oficial
  • Comprobante de domicilio
  • Solicitud de ingreso al programa

¿Quién puede recibir los beneficios del programa “Ciudad que cuida a quien cuida” en la CDMX?

El apoyo lo pueden recibir personas que:

  1. Cuidan a un familiar dependiente (adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades)
  2. Residentes de la Ciudad de México
  3. Que formen parte de las primeras mil personas beneficiarias de esta primera fase inicial

El registro se realiza a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar e instancias municipales encargadas del cuidado

¿Cuáles son los apoyos económicos y los servicios que ofrece el programa?

El programa “Ciudad que cuida a quien cuida”, comparte beneficios económicos y servicios para mejorar la calidad de vida de los cuidadores:

  1. Apoyo económico bimestral de 2 mil pesos depositados directamente a los beneficiarios
  2. Talleres de acompañamiento y concientización (técnicas de cuidado, manejo de estrés y derechos de los cuidadores)
  3. Espacio de descanso
  4. Actividades culturales, deportivas y recreativas
  5. Servicios en Utopías y casas de las Tres Erres del Cuidado

Con este programa, el gobierno de Clara Brugada busca reconocer el esfuerzo de miles de cuidadoras y cuidadores que sostienen la vida diaria de las familias, de esta forma ”Ciudad que cuida a quien cuida” se convierte en la nueva opción de apoyo económico y de servicios al trabajo invisible de estos trabajadores.

