Requisitos y pasos para obtener 2 mil pesos del programa “Ciudad que cuida a quien cuida”

Brugada habla del programa “Ciudad que cuida a quien cuida”. Foto: Cuartoscuro

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer el inicio del programa “Ciudad que cuida a quien cuida”, diseñado por el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) para apoyar a personas que cuidan a familiares que se encuentran en dependencia y de esta forma reconocer el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. El apoyo es de 2 mil pesos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al apoyo “Ciudad que cuida a quien cuida”?

Los requisitos para el apoyo de personas cuidadoras son:

Tener entre 18 y 56 años

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Solicitud de ingreso al programa

¿Quién puede recibir los beneficios del programa “Ciudad que cuida a quien cuida” en la CDMX?

El apoyo lo pueden recibir personas que:

Cuidan a un familiar dependiente (adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades) Residentes de la Ciudad de México Que formen parte de las primeras mil personas beneficiarias de esta primera fase inicial

El registro se realiza a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar e instancias municipales encargadas del cuidado

¿Cuáles son los apoyos económicos y los servicios que ofrece el programa?

El programa “Ciudad que cuida a quien cuida”, comparte beneficios económicos y servicios para mejorar la calidad de vida de los cuidadores:

Apoyo económico bimestral de 2 mil pesos depositados directamente a los beneficiarios Talleres de acompañamiento y concientización (técnicas de cuidado, manejo de estrés y derechos de los cuidadores) Espacio de descanso Actividades culturales, deportivas y recreativas Servicios en Utopías y casas de las Tres Erres del Cuidado

Con este programa, el gobierno de Clara Brugada busca reconocer el esfuerzo de miles de cuidadoras y cuidadores que sostienen la vida diaria de las familias, de esta forma ”Ciudad que cuida a quien cuida” se convierte en la nueva opción de apoyo económico y de servicios al trabajo invisible de estos trabajadores.

