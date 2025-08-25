Rescatan a bebé abandonado en baños de la estación UAM-I del Metro CDMX

GENERANDO AUDIO...

Rescatan a bebé abandonado en baños. Foto: SSC CDMX

En la alcaldía Iztapalapa, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) rescataron a un bebé abandonado en baños públicos de la estación UAM-I, en la Línea 8 del Metro. El menor fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir valoración médica, informó la corporación a través de un comunicado oficial.

Bebé hallado en sanitarios de la estación UAM-I

De acuerdo con la SSC, operadores del C2 Oriente alertaron a policías que realizaban recorridos de seguridad en la colonia Barrio San Miguel sobre el llanto de un recién nacido en el área de sanitarios públicos, dentro de la estación ubicada en calzada Ermita Iztapalapa y calle San Felipe.

Los agentes acudieron al sitio y localizaron al menor envuelto en una cobija, recostado en el piso del sanitario. Uno de los oficiales lo protegió con su chamarra y posteriormente lo trasladaron en una patrulla al hospital más cercano.

“El recién nacido fue resguardado y llevado a un hospital para su atención médica especializada”, informó la dependencia.

Investigación por bebé abandonado en baños del Metro

La SSC señaló que ya se revisan las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona para ubicar a los responsables. Además, se notificó al Ministerio Público, quien realizará las diligencias correspondientes y determinará el resguardo del menor en las instancias de protección competentes.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro colaborará con las autoridades para facilitar la investigación, precisó la corporación.

