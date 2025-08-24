Rescatan a bebé en aparente abandono en la Miguel Hidalgo

GENERANDO AUDIO...

Diagnosticaron al bebé ligero grado de hipotermia. Foto: SSC CDMX.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México resguardaron a un bebé de cuatro meses localizado en aparente estado de abandono en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los hechos ocurrieron en la colonia Tacubaya, en el cruce de avenida Jalisco y Periférico, luego de un reporte emitido al C2 Poniente sobre una persona en riesgo.

Hallazgo del bebé en la Miguel Hidalgo

Al llegar al sitio, los uniformados escucharon el llanto del menor y encontraron sobre la banqueta una frazada blanca y azul en la que se hallaba el recién nacido.

Un policía lo cargó, lo cubrió con su chamarra debido a las bajas temperaturas y solicitó apoyo médico mientras lo arrullaba para tranquilizarlo.

Atención médica y traslado

Mientras llegaba la ambulancia, otro oficial acudió a una tienda cercana para adquirir ropa, cobijas, un biberón y leche, pues el bebé solo portaba un pañal.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron al menor y diagnosticaron ligero grado de hipotermia, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención especializada. El traslado se realizó acompañado en todo momento por uno de los policías.

Investigación ministerial

Los uniformados notificaron al agente del Ministerio Público para iniciar los trámites correspondientes, localizar a los familiares del menor y determinar el resguardo legal del bebé ante las autoridades competentes.