Rescatan a hombre secuestrado tras revisión en alcoholímetro de la Cuauhtémoc

Detenidos en CDMX. Foto: SSC-CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres tras un incidente ocurrido en un punto de revisión del Programa Conduce Sin Alcohol, en el cruce de Ribera de San Cosme e Insurgentes Norte, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante la revisión, los policías marcaron el alto a un vehículo color negro para aplicar la prueba de alcoholemia. Al detenerse, el copiloto bajó del automóvil y trató de escapar, lo que generó una persecución que concluyó metros adelante, donde fue alcanzado por los oficiales.

Secuestro de un hombre

Un ciudadano que viajaba en la parte trasera del vehículo denunció que los dos hombres lo agredieron físicamente al salir de su trabajo, lo obligaron a subir al automóvil y lo trasladaron en contra de su voluntad y bajo amenazas. Debido a esto, los uniformados lo resguardaron de inmediato.

Los detenidos fueron identificados como un hombre de 48 años, conductor del vehículo, y un joven de 19 años, que intentó escapar. Tras leerles sus derechos, fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía Anti Secuestro, donde se determinará su situación jurídica.

El denunciante recibió atención de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes diagnosticaron contusión con edema en el arco cigomático, sin requerir traslado hospitalario.

Adicionalmente, una mujer de 30 años informó que recibió una llamada en la que le dijeron que retenían a su primo, y bajo amenaza de privarlo de la vida, realizó un depósito de dinero a una cuenta indicada por los presuntos responsables. Este dato fue aportado al Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación.

