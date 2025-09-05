Residente en el Zócalo de la CDMX: qué calles cierran y cómo llegar al concierto

GENERANDO AUDIO...

Residente en el Zócalo de la CDMX. Foto: GettyImages/Ilustrativa

El rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, se presentará este sábado 6 de septiembre de 2025 a las 20:00 horas en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Ante la magnitud del evento—que promete una asistencia masiva—el Gobierno capitalino ha dispuesto cierres viales en las inmediaciones de este icónico espacio, mientras que la estación Zócalo/Tenochtitlán del Metro permanecerá cerrada.

Calles cerradas o peatonalizadas:

Avenida Francisco I. Madero

Calle 5 de Febrero

Avenida 20 de Noviembre

Calle 16 de Septiembre

Zona peatonal en torno al Zócalo

Estaciones del Metro CDMX recomendadas:

Allende (Línea 2)

(Línea 2) Bellas Artes (Líneas 2 y 8)

(Líneas 2 y 8) También alternativas como Pino Suárez (Líneas 1 y 2) o San Juan de Letrán (Línea 8), y la estación de Metrobús Museo de la Ciudad (Línea 4)

Consejos útiles:

Llega con anticipación para asegurar buen lugar

para asegurar buen lugar Se instalarán pantallas en calles aledañas para quienes no logren ingresar a la explanada principal

¿Qué artistas estarán en el concierto de Residente en el Zócalo de CDMX?

Además de ver a Residente, se ha dado a conocer que habrá seis raperas nacionales que se presentarán en el Zócalo de CDMX, y son:

Ariana Puello

Ximbo

Niña Dioz

Prania Esponda

Azuky

Mena

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]