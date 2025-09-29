Restringe AICM fotografías y videos a pilotos en sus instalaciones

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Está prohibido realizar fotografías o video en las zonas restringidas y estériles del AICM, informó el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) a través de una circular a sus miembros.

Asimismo, destaca que quienes incurran en esto serán remitidos ante la autoridad aeronáutica. Aunque esto no aplica una vez en la aeronave.

Las áreas restringidas y estériles son entre los puntos de inspección y los aviones

¿Por qué no se pueden tomar fotografías en el AICM?

Según la circular 09/2025, “está prohibido tomar fotografías o realizar filmaciones en las zonas restringidas y estériles del Aeropuerto con cualquier tipo de dispositivo electrónico”, aplicando para todas las áreas comprendidas entre los puestos de inspección de seguridad y la aeronave.

Ello, con el propósito de garantizar la seguridad de pasajeros, pilotos y personal operativo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y evitar riesgos en las operaciones del mismo.

Sin embargo, aunque la circular fue emitida por el CPAM el pasado 23 de septiembre, este domingo se hizo viral luego de que el conductor de televisión José Ramón San Cristóbal, el “Estaca”, la publicó en su cuenta de X acusando censura por parte de la terminal aérea.

En su publicación, el también locutor de radio acotó que personal de Seguridad del AICM obligó a varias personas que se fotografiaron con él a su llegada a la CDMX a borrar las imágenes.

“Vengo llegando a la CDMX, y algunas personas se acercaron a tomarse fotos conmigo. Para mi sorpresa, los elementos de seguridad los obligaron a borrarlas. El gobierno no quiere que se vean sus errores y ahora recurre a la censura” José Ramón San Cristóbal / conductor de TV

Toda vez que, si bien el AICM ha tenido muchas áreas restringidas por seguridad, el hecho destacó tras varios incidentes en que pilotos han registrado instantes en que aeronaves están a punto de colisionar en las pistas, o bien desperfectos ocurridos en las instalaciones.