Resultados de cambio de escuela 2025 en CDMX: consulta si tu hijo fue asignado

Checa los resultados. Foto: Cuartoscuro

A partir de este viernes 22 de agosto, los padres de familia y estudiantes de la Ciudad de México (CDMX) podrán conocer si sus solicitudes de cambio de escuela o turno fueron aceptadas o rechazadas. Este proceso, gestionado por la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), aplica para preescolar, primaria y secundaria, y requiere tener a mano el comprobante de solicitud con el número de folio correspondiente para consultar la asignación.

¿Cómo revisar si a tu hijo le dieron el cambio de turno o escuela?

Para conocer los resultados, los interesados deben acceder al portal oficial de la AEFCM https://www.aefcm.gob.mx y buscar el apartado que indica “resultados de solicitud de inscripción o cambio de escuela, sujeto a disponibilidad de espacio”. Ahí será necesario ingresar el CURP del estudiante junto con el número de folio que aparece en el comprobante. Al presionar “buscar”, se mostrará si la solicitud fue aprobada.

Este procedimiento es válido para quienes solicitaron cambios en 2° y 3° de preescolar, 2° a 6° de primaria y 2° y 3° de secundaria, asegurando que los estudiantes puedan confirmar su nueva ubicación escolar o turno antes del inicio del ciclo correspondiente.

Si se extravió el comprobante, se puede obtener nuevamente de forma sencilla ingresando a https://preinscripciones.aefcm.gob.mx, escribiendo la CURP del estudiante y dando clic en “Verificar”. Al descargar el documento, se tendrá de nuevo el folio necesario para consultar la asignación y verificar que el trámite se realizó correctamente.

La AEFCM recomienda conservar este comprobante y revisar los resultados dentro del período establecido, para garantizar que la información de cambio de escuela o turno sea confirmada y evitar contratiempos al inicio de clases.

