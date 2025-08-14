Retrasos en vuelos del AICM: causas y cuándo podrían normalizarse

GENERANDO AUDIO...

Si usted sigue varado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o le reprogramaron su vuelo para dentro de una semana, existen varias razones que explican la situación.

Según María Larriva, ex controladora de tráfico aéreo, las aerolíneas planifican sus itinerarios basándose en la disponibilidad de aeronaves, pero no pueden prever cierres de cinco o seis horas en el aeropuerto de origen.

El vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), José Suárez, detalló que:

Cuando las afectaciones son mínimas (dos, tres o cuatro vuelos), las aerolíneas cuentan con aviones y tripulaciones de reserva.

Sin embargo, la reciente afectación fue gigante: más de 200 vuelos cancelados o demorados, dejando a varios miles de pasajeros a la espera de soluciones.

Factores que retrasan la normalización de vuelos

La vuelta a operaciones regulares depende de la disponibilidad de mucho personal:

Tripulación

Pilotos

Mecánicos

Controladores

Ingenieros

Personal de cada terminal aérea

Además, después de las contingencias se deben cumplir otros protocolos logísticos:

“Si el aeropuerto de México está cerrado y un avión está en Acapulco, hay que esperar a que se regularicen las operaciones para mandar tripulantes a sacar ese avión, y esto se multiplica por todas las operaciones”, explicó María Larriva.

Otro factor clave es la fatiga y descanso del personal. Según José Suárez:

“Los pilotos podemos volar un máximo de ocho horas, 30, dependiendo la operación, y podemos estar en una jornada de entre 12 y 15 horas según el tipo de operación”.

Seguridad de los pasajeros

María Larriva añadió que, si no ocurre otro evento meteorológico como el que causó la contingencia, podría esperarse que las operaciones y los vuelos se regularicen para el sábado.

En todo momento, la prioridad de las aerolíneas y autoridades es la seguridad de los pasajeros.