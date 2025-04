“Fui enormemente feliz”: revelan carta escrita por Miguel Hernández antes de morir Festival AXE Ceremonia 2025

GENERANDO AUDIO...

Fotografo fallecido en el Festival Axe Ceremonia. Foto: Cuartoscuro

Miguel Ángel Hernández, fotógrafo que murió durante el Festival AXE Ceremonia 2025 tras colapsar una estructura, dejó una carta por si algo le llegara a suceder. A través de su cuenta de Instagram se dio a conocer el texto a varios días del fallecimiento del joven.

En la carta, Miguel Ángel Hernández dedica amorosos mensajes a su familia y afirma haber sido feliz con la vida que llevó.

¿Qué dice la carta de Miguel Ángel Hernández, fotógrafo que murió en el Festival AXE Ceremonia 2025?

En el texto difundido, Miguel Ángel dedicó unas amorosas palabras a sus padres a quienes agradeció y expresó su amor.

“A mis papás, perdón por faltarles al respeto, saben cuánto los amo. Sin ustedes, yo no hubiera sido feliz todo el tiempo que viví. Gracias por las oportunidades y los sacrificios que hicieron para que pudiera hacer lo que me gusta y ser feliz”

Además, el joven fotógrafo también dedicó las que serían sus últimas palabras a su hermana, a la que llamó su “héroe”.

“A mi hermana, gracias por todo, y perdón por no ser lo mejor para ti. Sabes cuánto te amo. Eres mi héroe. Gracias por seguirme en todo, solo contigo lo volvería a hacer”

El joven fotógrafo pidió a su familia seguir adelante tras su muerte y no permanecer en el dolor de su partida, pues, dijo ahí no estaría.

“Si ofendí o lastimé a otras personas que amo: tíos, primos, sobrinos o quien sea, les pido perdón, pero, a veces, cargaba con tanto dolor en mi ser que me impedía ver alrededor. Sean felices y no se queden en el dolor porque ahí no estoy. Fui enormemente feliz. Respeten mi decisión”

¿Cuál fue la última voluntad de Miguel Ángel?

En el texto recién compartido en la cuenta de Instagram de Miguel Ángel, también se establece cuál habría sido la última voluntad del joven.

“Si me muero o algo me pasa, que me lleven al pueblo, entero o en cenizas, no quiero estar conectado o algo raro. Solo lleven a un padre para que me unja. Cuiden a los perritos bien hasta que ya no estén”.

¿Por qué Miguel escribió esa carta?

De acuerdo con la explicación que acompañó las últimas palabras del joven, aseguraron que fue luego de ingresar a urgencias a inicios de marzo tras un accidente, cuándo le surgió la idea de dejar un texto de despedida.

“Es una carta que Migue escribió la madrugada del 2 de marzo, el mismo día en que tuvimos que ir a urgencias después de un accidente al regresar de un concierto. Ese día él se asustó mucho, y dejó esta carta… Nos dejó estas palabras que son tan suyas: claras, amorosas, profundas. Palabras que merecen ser leídas por quienes también lo aman y lo extrañan”