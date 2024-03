“Líbranos del mal”: video revela modus operandi de estafadores en la Basílica de Guadalupe

La fe y la devoción religiosa son, a menudo, aprovechados para realizar estafas. Dos jóvenes turistas provenientes del estado de Tamaulipas relataron en redes sociales cómo fueron víctimas de fraude mientras visitaban la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México (CDMX).

Mientras caminaban por las calles que rodean el recinto religioso, los jóvenes se encontraron con una señora de apariencia amable. Ella se les acercó y les ofreció generosamente dos imágenes de la Virgen Morena y dos rosarios. Agradecidos aceptaron los obsequios, sin sospechar que estaban a punto de caer en una trampa.

“Su tarjetita ya va bendita, para que la pongan en el bolsillo, Nada más me apoyan con su limosna, para las mañanitas de Semana Santa. Cada quien da lo suyo para que le valga la bendición”.

La situación se volvió tensa cuando la mujer comenzó a presionar a los turistas para que contribuyeran económicamente para la misa de Semana Santa. Los jóvenes le ofrecieron 20 pesos, pensando que sería suficiente para cumplir con la petición.

Sin embargo, la mujer rechazó el gesto y exigió el doble de lo ofrecido.

Con una combinación de persuasión y manipulación, la mujer de la tercera edad logró que cada uno de los jóvenes le entregara 40 pesos por las imágenes de cartón que les había dado. Ante la presión y la mirada de las personas que los rodeaban, los turistas, sintiéndose atrapados, accedieron a pagar el monto exigido.

Los jóvenes, al intentar devolver las imágenes, fueron nuevamente presionados por la mujer, quien les dijo:

“Las imágenes no se niegan, para todo puedes negar menos para Dios. No le tengamos más amor al dinero que a Dios. No te arrepientas”.

Supuesta estafadora de la Basílica de Guadalupe