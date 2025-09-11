Revelan qué provocó la explosión de pipa en Iztapalapa

Revelan que provocó la explosión en Iztapalapa
La explosión en Iztapalapa ocurrió a las 14:20 horas. Foto: Cuartoscuro

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reveló que la explosión registrada este miércoles 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, fue causada por la volcadura de una pipa de Gas LP con capacidad de 49 mil 500 litros.

El estallido ocurrió a las 14:20 horas y generó una onda expansiva que alcanzó a decenas de personas y vehículos en la zona.

La volcadura de la pipa, origen del incidente

De acuerdo con el reporte oficial leído por Brugada, la volcadura de la pipa aún no tiene un origen determinado. Tras el accidente, se produjeron varias explosiones que impactaron a vehículos y transeúntes.

En total, 18 automóviles resultaron dañados, algunos completamente calcinados. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que la situación está controlada y que no existe riesgo adicional en la zona.

Balance de lesionados tras la explosión en Iztapalapa

El estallido dejó 57 personas lesionadas, de las cuales 19 se encuentran graves y fueron trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad de México y municipios vecinos:

  • 12 al Hospital Juan Ramón de la Fuente
  • 9 al Hospital Ampliación Emiliano Zapata
  • 15 al IMSS Los Reyes La Paz
  • 15 al ISSSTE Morelos
  • 1 al ISSSTE Zaragoza
  • 1 al Rubén Leñero
  • 5 al Instituto Nacional de Rehabilitación

Brugada reiteró que no hay fallecidos confirmados hasta el momento.

Investigación sobre la empresa dueña de la pipa

La mandataria local señaló que aún no se ha identificado a la empresa propietaria de la pipa y que la Fiscalía General de Justicia capitalina realizará las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la volcadura.

La jefa de Gobierno ofrecerá una conferencia de prensa esta tarde para brindar más detalles sobre este suceso, la cual se llevará a cabo en el Puesto de Mando instalado en el sitio del accidente.

