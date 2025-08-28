Revelan video de presunto militar implicado en homicidio de la Miguel Hidalgo

GENERANDO AUDIO...

El militar fue detenido. Foto: Getty Images.

Revelaron el video donde un presunto sargento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) disparó en contra de un hombre en la calle Tonantzin, colonia Tlaxpana, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Sargento acciona su arma en plena calle de la Miguel Hidalgo

De acuerdo con el video compartido en redes sociales, un hombre sin playera y con arma en mano va caminando por la calle Tonantzin.

Al momento en que aparece otro sujeto a bordo de una motocicleta, apunta y le dispara en al menos dos ocasiones, para posteriormente continuar con su camino.

Militar implicado en homicidio

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron el jueves 7 de agosto cuando el soldado con grado de sargento, identificado con el nombre de Julio Reyes, había acudido a la colonia Tlaxpana para comprar dosis de droga.

En el lugar, el militar empezó a discutir con el vendedor de estupefacientes y otra persona intervino. Ante la molestia, el presunto integrante del Ejército Mexicano sacó su arma y disparó.

Dispara en contra de policías de la CDMX

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que en atención a un reporte del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, policías acudieron al cruce de las calles Nezahualpilli y Laguna Zirahuén donde al llegar, observaron a un hombre que intentaba huir y tenía en sus manos un arma de fuego, por lo que, con las precauciones del caso, le indicaron que se detuviera y dejara el arma sobre el piso.

El sujeto hizo caso omiso de la indicación y disparó en contra de los uniformados por lo que, al ver en riesgo su vida, repelieron la agresión; al ver que se encontraba lesionado, solicitaron los servicios de emergencia.

Paramédicos que arribaron al sitio, lo diagnosticaron con lesión en tórax de lado derecho y en el abdomen, por ello lo trasladaron, bajo custodia policial, a un hospital para su atención médica definitiva; además, le aseguraron un arma de fuego con un cargador y 10 cartuchos útiles.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Encuentran restos humanos en Sierra de Guadalupe]

En tanto, los policías tomaron conocimiento de una persona de 49 años de edad que se encontraba sobre la calle Tonatzin y a la que los paramédicos diagnosticaron sin signos vitales, por lo que se acordonó el área y se informó a las autoridades ministeriales para los servicios periciales correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, el occiso caminaba sobre la calle cuando el probable responsable se aproximó y, sin mediar palabra, realizó los disparos en su contra y después intentó darse a la fuga.