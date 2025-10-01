GENERANDO AUDIO...

El policía estaba en su día de descanso. Foto: Getty Images/Ilustrativa.

En redes sociales circulan videos del momento en que un mando de la Policía de la Ciudad de México fue asesinado durante un asalto, mientras estaba acompañado de su esposa en el municipio de Chalco, Estado de México.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles y violencia explícita. Se recomienda discreción:

Momento en que mando policial es asesinado

De acuerdo con el video, el oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina viajaba junto con su esposa en su motocicleta, cuando fueron interceptados por dos sujetos también a bordo de una moto. Uno de ellos se bajó e intentó quitarle el vehículo al oficial, pero éste se opuso al asalto, por lo que el agresor accionó un arma de fuego y le disparó, aparentemente, en la cabeza.

El policía terminó en el suelo y, mientras el sospechoso buscaba llevarse la motocicleta, también le disparó a la pareja del elemento. Al final, los asaltantes huyeron del lugar.

Reportes de medios locales indican que el elemento de seguridad de la SSC responde al nombre de José Jacinto Ponce Alfaro, quien fungía como jefe de sector en Tlatelolco.

No habrá impunidad: SSC

La SSC confirmó que a un jefe de sector, durante su día de descanso, le intentaron robar su motocicleta y, al poner resistencia, fue agredido con disparos de arma de fuego, tras lo cual perdió la vida, en hechos ocurridos en el municipio de Chalco.

Las primeras investigaciones señalan que el hombre iba acompañado de su esposa y, al salir de una tienda departamental localizada en la colonia Benito Juárez, dos sujetos lo interceptaron, le indicaron que bajaran de la unidad; sin embargo, al resistirse, le efectuaron disparos.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana diagnosticaron al conductor sin signos vitales, mientras que la mujer fue llevada a un hospital para su pronta atención médica.

“Personal de esta Secretaría, en coordinación con los Policías Municipales y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya realizan las investigaciones y el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación de los probables responsables. En éste, como en otros casos que investiga la SSC, no habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar a la justicia”.