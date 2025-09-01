Rodada de Sandra Cuevas termina con 113 motos remitidas, un detenido y un atropellado en CDMX

GENERANDO AUDIO...

En Ciudad de México (CDMX), Sandra Cuevas, coordinadora capitalina de la organización “México Nuevo”, convocó a una rodada, la cual dejó como saldo un detenido, un atropellado, 113 motocicletas y cinco raizers fueron trasladados a “diferentes depósitos vehiculares”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Rodada en CDMX

Mediante redes, Cuevas llamó a la rodada, sin embargo, no fue del todo con saldo blanco, pues, los motociclistas no portaban papeles o equipo de seguridad.

El despliegue policial, a cargo de personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de la Policía Metropolitana, se llevó a cabo en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. En los puntos de revisión, las autoridades identificaron a conductores que no portaban casco de seguridad, carecían de placas de circulación o no presentaban documentos como la tarjeta de circulación o la licencia de manejo, indicó la SSC.

Durante la intervención, un motociclista fue detenido luego de intentar evadir el operativo, acción que derivó en el atropellamiento de una persona, quien tuvo que ser trasladada a un hospital para su atención médica.

Por su parte, Cuevas, en su cuenta de X, dijo que no hubo muertos durante la rodada.

“¡Gran rodada! Previamente, nos coordinamos con el secretario de Gobierno, @craviotocesar, vía llamada esta semana. Todo salió bien gracias a Dios. Registramos dos caídas, 35 motos retenidas ilegalmente, lo mejor, ¡sin muertos! Gracias por sumarse. ¡Nada que no hayamos vivido!”

La exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc es la coordinadora en CDMX de la organización “México Nuevo”.

