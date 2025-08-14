GENERANDO AUDIO...

Mega torta en Venustiano Carranza. Foto: Especial

La alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX), volvió a convertirse en la capital de las tortas al romper su propio récord con una pieza de 90 metros de largo y poco más de una tonelada de peso, elaborada en apenas dos minutos con diez segundos.

El logro se alcanzó durante la edición número 20 de la Feria de la Torta, un evento que reunió a más de 90 expositores provenientes de varios estados de la República y de diez países.

Con más de 50 ingredientes, la torta gigante fue repartida entre los asistentes, que abarrotaron el recinto para ser parte de este festival gastronómico considerado el más importante del país.

Foto: Especial

La feria nació hace dos décadas para impulsar a pequeños y medianos empresarios dedicados a este platillo tradicional, y ha crecido de manera constante: en su primera edición, la torta medía 25 metros; ahora, la cifra casi se ha cuadruplicado.

Según estimaciones de los organizadores, este año se espera una derrama económica superior a los 8 millones de pesos y la asistencia de más de medio millón de personas durante los cinco días del evento.

Además de la monumental preparación, el público pudo recorrer los stands, probar tortas de distintas regiones y sabores, y conocer propuestas de expositores internacionales.

La cita gastronómica, que se mantiene pese a las lluvias que han afectado a la capital, se consolida como un escaparate para la creatividad de los torteros y una oportunidad para disfrutar de un bocado de proporciones históricas.