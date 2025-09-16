Ruta del Desfile Militar 2025 en CDMX: alternativas viales por cierre de calles

GENERANDO AUDIO...

Ruta oficial del Desfile Militar 2025 en CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Con motivo de las Fiestas Patrias, este 16 de septiembre se realizará el Desfile Militar 2025 en la Ciudad de México (CDMX). El evento iniciará a las 10:00 horas en la Plaza de la Constitución y concluirá en Campo Marte, lo que ocasionará cortes a la circulación en calles y avenidas del centro y poniente de la capital.

Autoridades capitalinas llamaron a la población a atender las recomendaciones viales y utilizar las rutas alternas habilitadas para disminuir el tránsito lento en las zonas de mayor concentración.

Ruta del Desfile Militar 2025 en CDMX

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detalló que el Desfile Militar 2025 partirá del Zócalo capitalino y recorrerá Avenida 5 de Mayo, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma hasta llegar a Campo Marte.

Durante el trayecto, se desplegarán elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, así como contingentes de la Secretaría de Marina y de la Fuerza Aérea Mexicana.

Alternativas viales por el Desfile Militar 2025

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendó las siguientes opciones para los automovilistas:

Avenida Presidente Masaryk

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Avenida Chapultepec

Avenida Constituyentes

De acuerdo con la dependencia, agentes de tránsito estarán distribuidos a lo largo de los cortes para orientar a las personas conductoras y facilitar la movilidad en vías aledañas.

Recomendaciones de movilidad en las Fiestas Patrias

El Gobierno de la CDMX reiteró que los cortes a la circulación se mantendrán durante la mañana y el mediodía del 16 de septiembre, hasta que finalicen las actividades del Desfile Militar 2025.

Se solicitó a quienes acudan a presenciar el evento a utilizar preferentemente transporte público y planear con anticipación sus recorridos para evitar retrasos.

