Saca el paraguas: ¿a qué hora lloverá este miércoles en CDMX?

GENERANDO AUDIO...

Piden a los ciudadanos tomar precauciones. Foto: Cuartoscuro

¿A qué hora lloverá este miércoles en la Ciudad de México (CDMX)? Es la pregunta que los capitalinos nos hacemos luego de los estragos de estos últimos días.

En Unotv.com te contamos cuál es la previsión del clima, así como la hora en la que se espera, comience a llover en la CDMX, para que tomes tus previsiones y no dejes el paraguas en casa.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Cómo estará el clima en CDMX hoy, miércoles 3 de septiembre?

A través de su cuenta de X, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil de la Ciudad de México compartió el pronóstico del clima para hoy.

Por lo tanto, se prevén condiciones de ambiente cálido con cielo mayormente nublado en las inmediaciones de la capital.

También, pueden presentarse vientos con rachas fuertes en la capital del país, destacó la dependencia en su reporte de esta mañana.

¿A qué hora lloverá este miércoles en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil de CDMX destacó que se pronostican lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En específico, se espera que las fuertes precipitaciones puedan presentarse al sur y poniente de la capital, a partir de las 16:00 horas de este miércoles, hasta las 2:00 horas de la madrugada de mañana, 4 de septiembre.

Asimismo, la dependencia mencionó que mañana continuarán las lluvias fuertes, por lo que se aconseja a los habitantes consultar los avisos del Sistema de Alerta de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil.

[NO DEJES DE LEER: VIDEOS: Inundaciones por fuertes lluvias afectan esta noche la CDMX]