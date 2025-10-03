En vivo: autoridades de CDMX dan saldo de la marcha del 2 de octubre

20:34 | Redacción | Uno TV

Las autoridades de la Ciudad de México ofrecen este jueves por la noche una conferencia de prensa en vivo para dar a conocer el saldo de la marcha del 2 de octubre, en la que se registraron saqueos, pintas, vandalismo y enfrentamientos en distintos puntos de la zona centro de la capital.

La transmisión puede seguirse a través de Uno TV, con los detalles oficiales sobre personas detenidas, afectaciones y daños ocasionados durante la movilización.

Conferencia en vivo desde CDMX

El Gobierno capitalino reportará en esta conferencia las cifras oficiales tras la marcha conmemorativa del 2 de octubre, que año con año reúne a miles de participantes y en la que este 2025 se documentaron diversos actos de violencia y disturbios.

Marcha del 2 de octubre se sale de control en CDMX: saqueos, pintas y riñas

Marcha del 2 de octubre se sale de control en CDMX: saqueos, pintas y riñas