Sandra Cuevas acude a la UIF para saber si hay investigación en su contra

| 11:35 | E. Santiago | Agencias
Sandra Cuevas es empresaria y política. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Sandra Cuevas asistió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para entregar un oficio en el que solicitó que se le informe si está siendo investigada.

¿Qué dijo la empresaria?

En un video publicado en sus redes sociales, la empresaria y política señaló que la petición busca aclarar los “chismes” que, supuestamente, pretenden desprestigiarla.

“¿Es realmente Sandra Cuevas investigada? ¿Es realmente Sandra Cuevas una bandida, una delincuente? Queremos que nos informen las instituciones que están facultadas para ello; no a base de chismes, no a base de una campaña que han estado en mi contra para desprestigiar mi nombre”.

  • “Estoy saliendo de la Unidad de Inteligencia Financiera, vine a entregar un oficio, el cual ya tiene acuse de recibido. Para mí es muy importante pedir a esta institución, de manera respetuosa y con base en el artículo octavo constitucional, que me informe si hay una investigación en mi contra”.

Sin embargo, en el oficio no se mencionó a su empresa Sandra Cuevas Diamond Group ni alguna presunta investigación relacionada con ella.

¿Qué dice el oficio que presentó Cuevas?

En el documento, la exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc solicitó a la UIF:

  • Si existe o no alguna investigación, expediente, antecedente, congelamiento de cuentas, bloqueo de recursos o acción en curso contra la suscrita por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera
  • En caso afirmativo, que se proporcione el marco jurídico y el fundamento legal bajo el cual se integra dicha investigación o medida
  • En caso negativo, que se emita una aclaración institucional oficial para deslindarla de tales señalamientos infundados

La exalcaldesa afirma que cada vez que es señalada por presuntos vínculos con el crimen organizado, se trata de ataques de sus adversarios.

