Sandra Cuevas busca gobernar CDMX con partido propio

Sandra Cuevas. Foto: Cuartoscuro

Sandra Cuevas, la polémica exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, anunció la creación de su propio partido político, “México Nuevo”, con el que buscará competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030.

La exfuncionaria afirmó que en su aspiración de gobernar la capital del país en 2030 se enfocará en una política social y no electoral, con programas en los ámbitos social, cultural, deportivo y de salud.

“Nosotros vamos a gobernar la Ciudad de México, si Dios nos lo permite en el 2030, y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer y lo vamos a lograr haciendo política social, no electoral, son dos políticas distintas”, Sandra Cuevas

Además, Cuevas aseguró que su objetivo es reunir las 35 mil afiliaciones necesarias para registrar su nuevo partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Vamos, en 25 días, vamos por los primeros 10 mil afiliados y el siguiente mes otros 10 mil afiliados y el siguiente mes 15 mil, son las 35 mil firmas o afiliados que a mí me pidió México Nuevo y que te pide el INE para que nosotros podamos tener nuestra Ciudad de México con lo que nos toca y podernos registrar como partido político”, Sandra Cuevas

“Son los únicos que van a encontrar”: Cuevas niega vínculos con más personas relacionadas con el crimen

Durante una conferencia, Cuevas habló sobre sus relaciones sentimentales del pasado, asegurando que ya no tendrá vínculos con personas relacionadas con el crimen organizado, como Óscar Giovanni Mata, el “Topo”, y Alejandro Gilmare Mendoza, “Choko”.