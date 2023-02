Dos funcionarios públicos en la alcaldía Cuauhtémoc fueron separados de su cargo luego de que un grupo de manifestantes fuera retirado violentamente este domingo, en la Ciudad de México (CDMX), por funcionarios de la alcaldía, tras la prohibición de sonideros para bailar en el Kioso Morisco de la famosa colonia Santa María la Ribera.

La alcaldesa Sandra Cuevas indicó que, tras los “lamentables hechos” decidió separar de su cargo al director general de Gobierno, así como al director de Imagen de la alcaldía Cuauhtémoc.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía a través de redes sociales, la edil indica que los hechos ocurridos este 19 de febrero frente a su domicilio, donde se manifestaba la gente, fue ilegal, pero también dice que, al reprobar la violencia, aunque no se arrepiente de haber eliminado a los sonideros del Kiosko Morisco de la Santa María la Ribera, reprueba el actuar de integrantes de su equipo de trabajo, quienes en redes sociales se pueden observar agrediendo a la ciudadanía.

“Lo importante aquí es el actuar de algunos de mis servidores públicos, de algunos de mis colaboradores del Gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc. Quiero decirles que no me retracto de las decisiones que tomo día con día. La decisión de haber retirado a los sonideros que estaban cada domingo irrumpiendo la paz y la tranquilidad de vecinas y vecinos es una decisión correcta, es una decisión que no va a cambiar. Sin embargo, eso no justifica el actuar de mis colaboradores, repruebo y condeno la violencia…”.

Sandra Cuevas, alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc