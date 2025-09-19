Sandra Cuevas no presenta pruebas contra C4 Jiménez y anuncia acciones legales

GENERANDO AUDIO...

Sandra Cuevas dice que no hablará de C4 Jiménez. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Sandra Cuevas no ha presentado pruebas que respalden los supuestos pagos que, según ella, recibe el periodista Carlos Jiménez (C4) para hablar mal de ella. Por ello, anunció que, a partir de ahora, solo se referirá al reportero ante las autoridades competentes.

“Todo lo que yo vuelva a decir sobre Carlos Jiménez será ante la autoridad competente. A mí no me gustan los chismes, no me gusta la gente mitotera, argüendera, ni faltar al respeto, porque créanme, yo me sé más groserías, pero no es así como se debe llevar esta lucha. A la gente se le debe poner en su lugar ante las autoridades correspondientes”.

Su respuesta fue, luego de que se le cuestionó si tenía pruebas sobre los supuestos pagos a C4 Jiménez para hablar mal de ella.

El conflicto entre Cuevas y C4 va en ascenso porque la exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc amenazó al periodista. En una de sus transmisiones en vivo aseguró que un grupo criminal le pagaba, además, de que revelaría con quién se acuesta.

C4 Jiménez analiza acciones legales contra Cuevas

A inicios de septiembre, en entrevista para A las nueve en Uno con Pablo Valdés y Juan Rivas, Carlos Jiménez dijo que analiza realizar una denuncia para dejar un precedente.

“Mucha gente me dijo: “es que deberías denunciarla, es que tendrías que denunciarla”. Autoridades me hablaron para decirme si necesitaba denunciarla”.

“De tanto que tengo, no, pero creo que sí tendría que hacerlo para dejar un precedente. Sobre todo, porque lo toma muy a la ligera, alguien que quiere gobernar, que se maneje de esa forma. Creo que sí habría que hacerlo, sólo por esa razón, no porque me sienta ante un temor inminente, pero sí para dejarle en claro que no puede ser así”, explicó C4 Jiménez.

Hasta el momento sigue la pelea.

