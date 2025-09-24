GENERANDO AUDIO...

Sandra Cuevas. FOTO: Cuartoscuro

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no tiene ninguna empresa registrada a su nombre en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, pese a que anunció la creación de un grupo empresarial llamado SC Diamond Group, conformado supuestamente por 10 compañías.

La semana pasada, Cuevas fue mencionada en una lista de presuntos narcopolíticos y se informó que está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El supuesto conglomerado incluía marcas como Sandra Cuevas Cosmetics, Sandra Cuevas Entretainment, Sandra Cuevas Galería de Arte y hasta Sandra Cuevas Tequila/Mezcal.

SC Diamond Group no existe en el Registro Público

De acuerdo con la información oficial, en el Registro Público deberían estar asentadas las actas constitutivas y demás documentos de estas empresas, pero no aparece ni una sola sociedad mercantil vinculada a Sandra Cuevas.

Este hallazgo refuerza las dudas sobre el verdadero origen de SC Diamond Group, que desde su anuncio ha generado sospechas sobre ser una fachada más que un proyecto de negocio real.

Lista de las supuestas empresas de Sandra Cuevas

El grupo fue presentado con al menos 10 nombres:

Sandra Cuevas Cosmetics

Sandra Cuevas Dulcería

Sandra Cuevas Entretainment

Sandra Cuevas Galería de Arte

Sandra Cuevas Gimnasio

Sandra Cuevas Souvenirs

Sandra Cuevas Tequila/Mezcal

Sandra Cuevas Asesoría Política

Dulce Becerrita

Sandra Cuevas Abogados, S.C.

Informe pendiente de la SEDENA

La falta de registros oficiales aumenta las sospechas sobre el conglomerado empresarial de la exfuncionaria. Además, se adelantó que el miércoles se publicará en @narcopoliticos_ el informe completo de la SEDENA sobre Sandra Cuevas, lo que podría dar más detalles sobre sus actividades.