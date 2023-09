Sandra Cuevas pedirá licencia; va por la Jefatura de la CDMX

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció en conferencia de prensa que solicitará licencia a su cargo para contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en 2024.

La todavía edil indicó que presentará una propuesta para elegir al candidato del Frente Amplio por México; dijo que para no quedar fuera, los aspirantes deberían recabar, durante dos meses, 70 mil firmas de personas no registradas en partidos políticos.

“Seguimos firmes en la decisión de contender por el Gobierno de la Ciudad de México, no es broma, no hay marcha atrás, y estamos preparados para ganarle al que sea, dónde sea y con quién sea; vamos a obtener la victoria”.

Además de informar de la solicitud de licencia que hará de su cargo, Sandra Cuevas pidió la existencia de un Comité Organizador que incluya a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al Instituto Nacional Electoral (INE) para supervisar en la Consulta Ciudadana la elección interna del candidato, así como los resultados finales para que no se cuestionen, al tratarse de instituciones serias.

“Yo no vine aquí a hacer amistades, vine a gobernar, a hacer política y hacer política, es hacer amigos, te caiga o no te caiga una persona, pertenezca o no pertenezca a los grupos del PAN, PRI y PRD”.

Sandra Cuevas.