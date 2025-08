Sandra Cuevas se une a México Nuevo; irá por Jefatura de Gobierno de CDMX en 2030

Sandra Cuevas anunció su regreso a la política y se suma a la organización México Nuevo, de Ulises Ruiz, exgobernador priista de Oaxaca, así como sus intenciones de buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el año 2030.

Previo a la conferencia de prensa, Ulises Ruiz informó que la exalcaldesa de la Cuauhtémoc asumiría la Coordinación General de México Nuevo, en la Ciudad de México.

Ante los representantes de los medios de comunicación, Sandra Cuevas adelantó que dentro de tres semanas nombraría a todos los coordinadores de México Nuevo, tanto a los que aspiren a alcalde como concejal.

La también empresaria se fue en contra de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), señalando tanto que les dan puestos a familiares y amigos, además de que están por desaparecer.

“Una bola de hipócritas, y no me refiero a sus afiliados, me refiero a los que encabezan el partido de Acción Nacional; hipócritas que les dan sus puestos a sus familiares, a sus amigos, a sus cómplices de toda la vida. Si no se las dan a sus esposas, se las dan a sus amantes. A la esposa la hacen diputada y a la amante la hacen alcaldesa. El PRI ya está por desaparecer, el PRD solamente le queda la parte de la Ciudad de México, pero ya se va a extinguir porque son una bola de flojos”.