Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, confirmó que buscará ser el candidato de la oposición para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

“No solamente va a ser la candidatura, le vamos a ganar la ciudad. (…) Nosotros, hoy la aspiración que yo tengo es también en función de los resultados que hemos dado. Como lo he dicho, claro que Benito Juárez no es toda la Ciudad de México, pero lo que sí vamos a hacer es llevar la misma calidad de los servicios que hay en Benito Juárez a toda la Ciudad de México”. Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez.

Aseguró que esperará la convocatoria que emita el Frente Amplio por México para registrarse y participar en los comicios del siguiente año.

El funcionario también aclaró que necesitará conocer los requisitos para determinar si se separará del cargo de forma definitiva o solicitará licencia temporal.

“Esperaré los tiempos de los partidos que están conformando el Frente Amplio. Yo voy a ser muy claro, en el momento que los tiempos lo marquen, la convocatoria que ellos saquen, yo se los he dicho, yo me voy a apuntar. Ahí voy a estar y claro que tomaré la decisión. Ya sea de separarme del cargo (como alcalde de Benito Juárez). Veré bien la convocatoria, qué requisitos piden, pero también me voy con la tranquilidad de que sí puede haber pendientes, pero que hemos hecho un gran trabajo”. Detalló Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez.

¿Cuál es la trayectoria política de Santiago Taboada?